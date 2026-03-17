Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX-Kursverlauf
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17.03.2026 17:59:01
Dienstagshandel in Wien: ATX notiert letztendlich im Plus
Am Dienstag steht der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,85 Prozent im Plus bei 5 343,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 155,164 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 5 299,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,49 Punkten am Vortag.
Bei 5 297,09 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 366,54 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 701,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 177,59 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 4 307,65 Punkten auf.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,157 Prozent nach. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Zählern registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3,93 Prozent auf 63,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,99 Prozent auf 15,18 EUR), OMV (+ 1,59 Prozent auf 60,75 EUR), DO (+ 1,49 Prozent auf 176,60 EUR) und EVN (+ 1,45 Prozent auf 28,05 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Österreichische Post (-0,90 Prozent auf 33,15 EUR), Andritz (-0,87 Prozent auf 62,85 EUR), CPI Europe (-0,75 Prozent auf 15,80 EUR), BAWAG (-0,17 Prozent auf 120,90 EUR) und voestalpine (-0,05 Prozent auf 39,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 437 363 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 35,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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