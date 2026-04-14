Dienstagshandel in Wien: ATX notiert schlussendlich im Plus

Schlussendlich stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,74 Prozent auf 5 898,35 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,604 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,095 Prozent stärker bei 5 803,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 797,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 912,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 802,65 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der ATX bei 5 263,07 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Stand von 5 431,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der ATX auf 3 839,66 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,21 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 912,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 7,51 Prozent auf 151,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,22 Prozent auf 69,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,66 Prozent auf 16,96 EUR), Raiffeisen (+ 2,00 Prozent auf 45,88 EUR) und Andritz (+ 1,80 Prozent auf 67,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-2,52 Prozent auf 63,85 EUR), EVN (-2,23 Prozent auf 28,45 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 58,80 EUR), STRABAG SE (-0,21 Prozent auf 94,20 EUR) und Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 34,05 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 669 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at