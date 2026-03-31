Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag stieg der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 2 651,32 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 2 629,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 629,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 667,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 610,75 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 644,70 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 048,48 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,257 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 4,53 Prozent auf 35,80 EUR), UBM Development (+ 2,91 Prozent auf 17,70 EUR), FACC (+ 2,37 Prozent auf 12,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR) und BAWAG (+ 2,05 Prozent auf 129,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-5,34 Prozent auf 24,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,03 Prozent auf 86,50 EUR), ZUMTOBEL (-2,07 Prozent auf 3,78 EUR), Lenzing (-1,86 Prozent auf 23,75 EUR) und CPI Europe (-1,21 Prozent auf 15,56 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 477 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,403 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at