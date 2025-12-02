Erste Group Bank Aktie
02.12.2025 09:29:51
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 2 513,19 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 2 508,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 509,99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 514,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 508,45 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 393,94 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 2 290,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 761,64 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 37,64 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 514,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.
Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 23,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,54 Prozent auf 95,45 EUR), PORR (+ 1,11 Prozent auf 31,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,98 Prozent auf 6,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Flughafen Wien (-2,53 Prozent auf 54,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,31 Prozent auf 19,05 EUR), Wolford (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR), Addiko Bank (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR) und Andritz (-1,20 Prozent auf 61,90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 958 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent gelockt.
