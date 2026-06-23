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ATX Prime-Performance im Blick 23.06.2026 09:29:30

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart

Der ATX Prime verliert am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1,00 Prozent auf 3 209,36 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 241,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 242,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 194,98 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 958,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 613,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 159,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 20,74 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 10,00 Prozent auf 2,64 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,87 Prozent auf 4,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,65 EUR), UBM Development (+ 0,29 Prozent auf 17,15 EUR) und BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 172,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-4,60 Prozent auf 228,00 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 43,92 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,16 Prozent auf 5,44 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 26,55 EUR) und Frequentis (-1,88 Prozent auf 73,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24 629 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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