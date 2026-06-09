DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime-Performance
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09.06.2026 15:58:45
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime mit Kursplus
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,07 Prozent auf 2 999,15 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent leichter bei 2 967,03 Punkten, nach 2 967,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 962,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 006,13 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 910,02 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Wert von 2 637,70 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 09.06.2025, mit 2 230,95 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,75 Prozent auf 144,00 EUR), Vienna Insurance (+ 3,20 Prozent auf 61,30 EUR), Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,30 EUR), BAWAG (+ 1,84 Prozent auf 154,60 EUR) und DO (+ 1,56 Prozent auf 182,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-2,94 Prozent auf 26,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,91 Prozent auf 10,00 EUR), Flughafen Wien (-2,79 Prozent auf 48,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 5,40 EUR) und CA Immobilien (-2,47 Prozent auf 21,70 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Semperit-Aktie. 146 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,850 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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