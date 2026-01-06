Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent tiefer bei 2 666,32 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 2 680,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 659,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 683,84 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 2 525,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 364,31 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 1 836,50 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 1,97 Prozent auf 46,50 EUR), FACC (+ 1,21 Prozent auf 11,68 EUR), EVN (+ 1,08 Prozent auf 28,15 EUR), OMV (+ 0,87 Prozent auf 48,82 EUR) und Warimpex (+ 0,20 Prozent auf 0,49 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,39 Prozent auf 3,16 EUR), Addiko Bank (-3,85 Prozent auf 22,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,36 Prozent auf 18,65 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 37,42 EUR) und UNIQA Insurance (-1,80 Prozent auf 15,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 78 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Polytec-Aktie hat mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

