Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,63 Prozent stärker bei 3 329,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3 308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 349,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 307,87 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3 369,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der ATX Prime 3 226,80 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2 364,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,26 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR), Palfinger (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR) und CPI Europe (+ 1,85 Prozent auf 15,42 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-5,15 Prozent auf 12,90 EUR), Wienerberger (-3,77 Prozent auf 16,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 28,80 EUR), Telekom Austria (-1,56 Prozent auf 8,86 EUR) und PORR (-1,29 Prozent auf 30,65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 091 947 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 44,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at