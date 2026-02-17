PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
17.02.2026 15:59:01
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich schwächer
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 2 821,68 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 2 823,30 Punkten, nach 2 823,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 811,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 831,83 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 2 716,26 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 2 396,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 052,88 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 1,91 Prozent auf 11,74 EUR), CPI Europe (+ 1,69 Prozent auf 16,29 EUR), CA Immobilien (+ 1,57) Prozent auf 25,90 EUR), BAWAG (+ 1,44 Prozent auf 133,60 EUR) und Telekom Austria (+ 1,33 Prozent auf 9,93 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-7,09 Prozent auf 26,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-6,57 Prozent auf 5,40 EUR), PORR (-4,60 Prozent auf 38,35 EUR), ZUMTOBEL (-3,29 Prozent auf 4,11 EUR) und Wienerberger (-3,22 Prozent auf 29,50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 123 325 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
