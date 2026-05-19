DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime-Kursverlauf
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19.05.2026 17:58:59
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge
Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 2 888,75 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,028 Prozent höher bei 2 906,53 Punkten, nach 2 905,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 880,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 918,57 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 2 947,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 877,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 228,23 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,67 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 8,16 Prozent auf 0,53 EUR), Rosenbauer (+ 4,03 Prozent auf 62,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,81 Prozent auf 3,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 80,00 EUR) und AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Vienna Insurance (-3,70 Prozent auf 65,00 EUR), DO (-2,98 Prozent auf 175,60 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 16,64 EUR), STRABAG SE (-1,94 Prozent auf 86,00 EUR) und Andritz (-1,90 Prozent auf 72,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 424 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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