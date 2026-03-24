OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Index im Blick
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24.03.2026 17:58:56
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Schlussendlich ging der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2 617,71 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 2 613,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 628,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 593,93 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 156,21 Punkten auf.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,52 Prozent ein. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,73 Prozent auf 23,25 EUR), Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), OMV (+ 2,30 Prozent auf 60,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,22 Prozent auf 9,20 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 49,65 EUR), FACC (-3,00 Prozent auf 13,56 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR), Frequentis (-2,33 Prozent auf 67,00 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 415 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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