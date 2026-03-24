Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Am zweiten Tag der Woche agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Schlussendlich ging der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2 617,71 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 2 613,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 628,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 593,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 156,21 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,52 Prozent ein. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,73 Prozent auf 23,25 EUR), Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), OMV (+ 2,30 Prozent auf 60,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,22 Prozent auf 9,20 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 49,65 EUR), FACC (-3,00 Prozent auf 13,56 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR), Frequentis (-2,33 Prozent auf 67,00 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 415 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at