Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Index im Blick
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27.10.2026 09:28:50
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain
Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,27 Prozent auf 3 120,50 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 3 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 121,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 077,37 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der ATX Prime bei 3 401,04 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 3 131,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 338,73 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,39 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,35 Prozent auf 150,60 EUR), Semperit (+ 3,11 Prozent auf 18,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 99,10 EUR), PORR (+ 2,74 Prozent auf 31,85 EUR) und BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 158,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-3,77 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 32,40 EUR), OMV (-1,40 Prozent auf 73,70 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 106 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 40,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
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09:28
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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21.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
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14.10.26
|Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|32,00
|-3,03%
|AT & S (AT&S)
|151,40
|8,92%
|BAWAG
|158,70
|2,12%
|Erste Group Bank AG
|106,60
|2,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,70
|0,68%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,75
|-1,32%
|OMV AG
|73,05
|-2,27%
|PORR AG
|32,15
|3,71%
|Semperit AG Holding
|18,35
|3,67%
|STRABAG SE
|99,70
|3,42%
|Warimpex
|0,48
|0,00%
|Wolford AG
|1,98
|-9,17%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 136,18
|1,78%