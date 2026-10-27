Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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Index im Blick 27.10.2026 09:28:50

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,27 Prozent auf 3 120,50 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 3 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 121,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 077,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der ATX Prime bei 3 401,04 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 3 131,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 338,73 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,39 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,35 Prozent auf 150,60 EUR), Semperit (+ 3,11 Prozent auf 18,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 99,10 EUR), PORR (+ 2,74 Prozent auf 31,85 EUR) und BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 158,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-3,77 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 32,40 EUR), OMV (-1,40 Prozent auf 73,70 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 106 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 40,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 32,00 -3,03% AMAG
AT & S (AT&S) 151,40 8,92% AT & S (AT&S)
BAWAG 158,70 2,12% BAWAG
Erste Group Bank AG 106,60 2,40% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,70 0,68% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 3,75 -1,32% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 73,05 -2,27% OMV AG
PORR AG 32,15 3,71% PORR AG
Semperit AG Holding 18,35 3,67% Semperit AG Holding
STRABAG SE 99,70 3,42% STRABAG SE
Warimpex 0,48 0,00% Warimpex
Wolford AG 1,98 -9,17% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 136,18 1,78%

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