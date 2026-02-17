Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart stärker

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:17 Uhr um 0,02 Prozent auf 2 823,87 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 2 823,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 823,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 831,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 821,92 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 2 716,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 396,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 052,88 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,23 Prozent aufwärts. Bei 2 896,54 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 0,93 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (+ 0,81 Prozent auf 16,15 EUR), Verbund (+ 0,78 Prozent auf 58,05 EUR), BAWAG (+ 0,76 Prozent auf 132,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,75 Prozent auf 16,12 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-5,77 Prozent auf 2,94 EUR), Polytec (-2,26 Prozent auf 3,90 EUR), Marinomed Biotech (-2,25 Prozent auf 17,40 EUR), PORR (-2,24 Prozent auf 39,30 EUR) und Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,612 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,94 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at