Marktbericht 10.02.2026 09:29:01

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start in Rot

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 2 843,42 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,033 Prozent auf 2 856,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 843,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 860,69 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 10.11.2025, mit 2 403,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 955,90 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,97 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 860,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,47 Prozent auf 3,80 EUR), FACC (+ 1,23 Prozent auf 11,54 EUR), Andritz (+ 1,10 Prozent auf 73,40 EUR), UBM Development (+ 1,00 Prozent auf 20,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 25,62 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Polytec (-6,63 Prozent auf 3,80 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR) und UNIQA Insurance (-2,23 Prozent auf 15,78 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Polytec-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 25 490 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,554 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

