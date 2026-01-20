ATX
|
5 358,20
|
-12,65
|
-0,24 %
|Index-Performance im Blick
|
20.01.2026 17:59:27
Dienstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich
Der ATX gab im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,30 Prozent auf 5 370,85 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 159,599 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent leichter bei 5 439,98 Punkten, nach 5 441,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 314,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 440,04 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 234,55 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 4 612,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 801,23 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,357 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 477,42 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 0,74 Prozent auf 203,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,68 Prozent auf 36,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR) und Raiffeisen (-0,05 Prozent auf 37,02 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-3,88 Prozent auf 26,78 EUR), Lenzing (-3,55 Prozent auf 24,45 EUR), voestalpine (-2,90 Prozent auf 38,18 EUR), UNIQA Insurance (-2,89 Prozent auf 15,44 EUR) und CA Immobilien (-2,73 Prozent auf 24,22 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 368 659 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 358,40
|-0,23%