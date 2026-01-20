Dienstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich

Der ATX gab im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,30 Prozent auf 5 370,85 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 159,599 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent leichter bei 5 439,98 Punkten, nach 5 441,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 314,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 440,04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 234,55 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 4 612,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 801,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,357 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 477,42 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 0,74 Prozent auf 203,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,68 Prozent auf 36,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR) und Raiffeisen (-0,05 Prozent auf 37,02 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-3,88 Prozent auf 26,78 EUR), Lenzing (-3,55 Prozent auf 24,45 EUR), voestalpine (-2,90 Prozent auf 38,18 EUR), UNIQA Insurance (-2,89 Prozent auf 15,44 EUR) und CA Immobilien (-2,73 Prozent auf 24,22 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 368 659 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

