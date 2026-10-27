Dienstagshandel in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,01 Prozent auf 6 396,33 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 180,990 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 270,26 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 261,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 405,60 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der ATX bei 6 943,67 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6 354,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4 682,14 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,52 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR) und PORR (+ 3,55 Prozent auf 32,10 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR), Verbund (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR) und Palfinger (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 305 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,438 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at