BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX-Kursentwicklung
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07.04.2026 12:27:05
Dienstagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag fester
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,61 Prozent fester bei 5 490,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 159,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 456,80 Punkten in den Handel, nach 5 457,38 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 518,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 450,40 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der ATX mit 5 403,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der ATX bei 5 410,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 623,56 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent nach oben. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 1,49 Prozent auf 38,08 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,10 EUR) und PORR (+ 1,22 Prozent auf 37,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-2,82 Prozent auf 22,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,68 Prozent auf 58,80 EUR), Verbund (-0,44 Prozent auf 67,90 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 62,60 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 123 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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