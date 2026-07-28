Dienstagshandel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,32 Prozent tiefer bei 6 334,06 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 181,018 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 6 354,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 372,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 297,88 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 6 406,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Stand von 4 558,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 18,35 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 57,85 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), Wienerberger (+ 1,86 Prozent auf 20,80 EUR), voestalpine (+ 1,38 Prozent auf 45,44 EUR) und Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,82 Prozent auf 29,85 EUR), AT S (AT&S) (-7,30 Prozent auf 127,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,92 Prozent auf 29,45 EUR) und DO (-1,23 Prozent auf 200,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 522 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at