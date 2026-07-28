ATX
|
6 334,06
|
-20,23
|
-0,32 %
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
28.07.2026 17:58:48
Dienstagshandel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter
Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,32 Prozent tiefer bei 6 334,06 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 181,018 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 6 354,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 372,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 297,88 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 6 406,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Stand von 4 558,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 18,35 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 57,85 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), Wienerberger (+ 1,86 Prozent auf 20,80 EUR), voestalpine (+ 1,38 Prozent auf 45,44 EUR) und Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,82 Prozent auf 29,85 EUR), AT S (AT&S) (-7,30 Prozent auf 127,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,92 Prozent auf 29,45 EUR) und DO (-1,23 Prozent auf 200,50 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 522 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 334,06
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.