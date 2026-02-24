Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone

Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,87 Prozent leichter bei 5 708,73 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 167,575 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 817,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 817,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 822,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 708,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der ATX mit 5 519,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 887,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 081,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR), DO (+ 0,47 Prozent auf 215,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,43 Prozent auf 35,30 EUR) und Andritz (+ 0,28 Prozent auf 72,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-7,92 Prozent auf 28,12 EUR), Erste Group Bank (-3,92 Prozent auf 103,00 EUR), BAWAG (-3,18 Prozent auf 130,90 EUR), Raiffeisen (-2,31 Prozent auf 41,38 EUR) und UNIQA Insurance (-1,19 Prozent auf 16,58 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 862 425 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at