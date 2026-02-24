ATX
|
5 708,73
|
-108,84
|
-1,87 %
|ATX im Fokus
|
24.02.2026 17:59:31
Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,87 Prozent leichter bei 5 708,73 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 167,575 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 817,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 817,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 822,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 708,73 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der ATX mit 5 519,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 887,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 081,59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR), DO (+ 0,47 Prozent auf 215,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,43 Prozent auf 35,30 EUR) und Andritz (+ 0,28 Prozent auf 72,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-7,92 Prozent auf 28,12 EUR), Erste Group Bank (-3,92 Prozent auf 103,00 EUR), BAWAG (-3,18 Prozent auf 130,90 EUR), Raiffeisen (-2,31 Prozent auf 41,38 EUR) und UNIQA Insurance (-1,19 Prozent auf 16,58 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 862 425 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 708,73
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.