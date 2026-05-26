ATX
|
6 116,08
|
-32,16
|
-0,52 %
|ATX im Blick
|
26.05.2026 09:28:51
Dienstagshandel in Wien: ATX zum Start mit Abgaben
Am Dienstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent leichter bei 6 139,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 168,789 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 148,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 148,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 125,54 Punkten.
ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 753,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX 4 415,57 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,72 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 148,89 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 1,31 Prozent auf 92,70 EUR), Palfinger (+ 0,58 Prozent auf 34,45 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,56 Prozent auf 144,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,51 Prozent auf 23,88 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,36 Prozent auf 32,75 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,10 EUR), Erste Group Bank (-0,39 Prozent auf 102,60 EUR) und Lenzing (-0,20 Prozent auf 24,80 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 004 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,180 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 118,95
|-0,48%