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ATX im Blick 26.05.2026 09:28:51

Dienstagshandel in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Dienstagshandel in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Der ATX notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent leichter bei 6 139,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 168,789 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 148,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 148,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 125,54 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 753,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX 4 415,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,72 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 148,89 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 1,31 Prozent auf 92,70 EUR), Palfinger (+ 0,58 Prozent auf 34,45 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,56 Prozent auf 144,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,51 Prozent auf 23,88 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,36 Prozent auf 32,75 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,10 EUR), Erste Group Bank (-0,39 Prozent auf 102,60 EUR) und Lenzing (-0,20 Prozent auf 24,80 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 004 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,180 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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