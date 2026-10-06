Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI am Dienstagmittag

Der SPI befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 1,07 Prozent aufwärts auf 19 664,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,552 Prozent auf 19 564,32 Punkte an der Kurstafel, nach 19 456,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 564,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 719,85 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 206,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 166,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der SPI noch bei 17 292,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Ascom (+ 6,15 Prozent auf 6,04 CHF), SKAN (+ 6,07 Prozent auf 71,70 CHF), Dätwyler (+ 4,76 Prozent auf 132,00 CHF), Komax (+ 4,50 Prozent auf 81,20 CHF) und Feintool International (+ 4,31 Prozent auf 12,10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil BioVersys (-4,83 Prozent auf 25,60 CHF), Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF) und Edisun Power Europe (-2,80 Prozent auf 69,40 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 717 049 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,697 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at