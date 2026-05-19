VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Blick
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19.05.2026 12:27:20
Dienstagshandel in Zürich: mittags Gewinne im SLI
Um 12:10 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 1,22 Prozent auf 2 132,79 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 2 116,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 107,04 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 133,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 115,82 Einheiten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 2 167,65 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2 188,38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 2 027,18 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,846 Prozent abwärts. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 4,04 Prozent auf 487,20 CHF), Partners Group (+ 2,44 Prozent auf 913,60 CHF), Holcim (+ 1,98 Prozent auf 72,28 CHF), Roche (+ 1,96 Prozent auf 328,00 CHF) und Alcon (+ 1,94 Prozent auf 52,42 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 81,08 CHF), VAT (+ 0,03 Prozent auf 587,00 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 860,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 174,10 CHF) und Logitech (+ 0,17 Prozent auf 82,44 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 010 073 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 280,868 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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