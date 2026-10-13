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SLI im Blick 13.10.2026 15:58:32

Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

SLI-Handel am Dienstag.

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,69 Prozent fester bei 2 249,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,486 Prozent auf 2 244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 244,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 262,58 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SLI bei 2 219,80 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 2 288,38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 2 025,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 7,80 Prozent auf 3 760,00 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 84,22 CHF), Zurich Insurance (+ 1,69 Prozent auf 588,60 CHF), Partners Group (+ 1,61 Prozent auf 607,20 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 77,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-1,87 Prozent auf 652,20 CHF), Amrize (-1,15 Prozent auf 30,12 CHF), Alcon (-1,01 Prozent auf 52,90 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 570,20 CHF) und Richemont (-0,50 Prozent auf 170,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 777 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,704 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,56 0,46% Amrize
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Logitech S.A. 91,78 4,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 608,00 -1,14% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,69 1,19% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 646,80 1,22% Partners Group AG
Richemont 183,70 1,16% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,43 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 157,55 1,42% Swiss Re AG
UBS 42,82 -0,05% UBS
VAT 695,60 -2,30% VAT
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SLI 2 243,49 0,42%

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