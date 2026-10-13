Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI im Blick
|
13.10.2026 15:58:32
Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu
Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,69 Prozent fester bei 2 249,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,486 Prozent auf 2 244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 244,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 262,58 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SLI bei 2 219,80 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 2 288,38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 2 025,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
SLI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 7,80 Prozent auf 3 760,00 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 84,22 CHF), Zurich Insurance (+ 1,69 Prozent auf 588,60 CHF), Partners Group (+ 1,61 Prozent auf 607,20 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 77,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-1,87 Prozent auf 652,20 CHF), Amrize (-1,15 Prozent auf 30,12 CHF), Alcon (-1,01 Prozent auf 52,90 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 570,20 CHF) und Richemont (-0,50 Prozent auf 170,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 777 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,704 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|56,22
|-2,40%
|Amrize
|32,56
|0,46%
|Givaudan AG
|4 075,00
|9,16%
|Logitech S.A.
|91,78
|4,04%
|Lonza AG (N)
|608,00
|-1,14%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,69
|1,19%
|Partners Group AG
|646,80
|1,22%
|Richemont
|183,70
|1,16%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|386,43
|0,07%
|Swiss Re AG
|157,55
|1,42%
|UBS
|42,82
|-0,05%
|VAT
|695,60
|-2,30%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|632,40
|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 243,49
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.