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SLI-Entwicklung 08.09.2026 17:58:46

Dienstagshandel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach

Dienstagshandel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach

So bewegte sich der SLI am Dienstag zum Handelsende.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent leichter bei 2 265,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 292,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 259,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 2 336,65 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 2 131,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 023,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 2,75 Prozent auf 162,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Swisscom (+ 2,44 Prozent auf 649,50 CHF), Lindt (+ 2,24 Prozent auf 8 440,00 CHF) und Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Amrize (-2,62 Prozent auf 34,59 CHF), Alcon (-2,00 Prozent auf 55,82 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 135,55 CHF) und Logitech (-1,54 Prozent auf 79,44 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 8 398 071 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,780 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,00 2,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,44 -0,57% Alcon AG
Amrize 36,62 -3,12% Amrize
Galderma 172,55 2,68% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 955,00 1,70% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 84,28 -1,77% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,38 2,33% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 118,64 -11,44% Novartis AG
Partners Group AG 712,80 0,37% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,91 -0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 143,75 -2,31% Swiss Re AG
Swisscom AG 689,00 2,91% Swisscom AG

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SLI 2 265,74 -0,75%

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