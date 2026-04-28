Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Kursentwicklung
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28.04.2026 15:58:49
Dienstagshandel in Zürich: SLI in der Verlustzone
Am Dienstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,43 Prozent schwächer bei 2 096,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,471 Prozent tiefer bei 2 095,69 Punkten in den Handel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 103,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 089,20 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 2 109,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 946,54 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,53 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 188,50 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 75,82 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,37 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 543,00 CHF) und Straumann (+ 0,21 Prozent auf 84,18 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Galderma (-2,26 Prozent auf 159,75 CHF), Partners Group (-2,11 Prozent auf 883,20 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 481,40 CHF), Sandoz (-1,43 Prozent auf 61,94 CHF) und Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 137 248 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|48,58
|-2,14%
|Galderma
|172,00
|-2,82%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|204,40
|0,89%
|Logitech S.A.
|82,36
|1,48%
|Lonza AG (N)
|521,40
|-1,81%
|Novartis AG
|124,02
|0,62%
|Partners Group AG
|949,20
|-3,24%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|347,05
|-0,27%
|Sandoz
|67,66
|-0,62%
|Straumann Holding AG
|91,00
|0,55%
|Swiss Re AG
|137,80
|-0,43%
|UBS
|35,97
|-0,14%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|587,40
|-0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 101,05
|-0,22%
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