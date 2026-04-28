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SLI-Kursentwicklung 28.04.2026 15:58:49

Dienstagshandel in Zürich: SLI in der Verlustzone

Dienstagshandel in Zürich: SLI in der Verlustzone

Der SLI sinkt heute.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,43 Prozent schwächer bei 2 096,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,471 Prozent tiefer bei 2 095,69 Punkten in den Handel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 103,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 089,20 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 2 109,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 946,54 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,53 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 188,50 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 75,82 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,37 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 543,00 CHF) und Straumann (+ 0,21 Prozent auf 84,18 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Galderma (-2,26 Prozent auf 159,75 CHF), Partners Group (-2,11 Prozent auf 883,20 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 481,40 CHF), Sandoz (-1,43 Prozent auf 61,94 CHF) und Roche (-1,25 Prozent auf 317,20 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 137 248 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 172,00 -2,82% Galderma
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Straumann Holding AG 91,00 0,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 137,80 -0,43% Swiss Re AG
UBS 35,97 -0,14% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 587,40 -0,17% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 101,05 -0,22%

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