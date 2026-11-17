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17.11.2026 17:58:41
Dienstagshandel in Zürich: SLI notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus
Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 1,34 Prozent auf 2 399,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,341 Prozent leichter bei 2 423,48 Punkten in den Handel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 425,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 396,93 Punkten.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2 306,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SLI bei 2 304,26 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 2 038,21 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,54 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swisscom (-0,14 Prozent auf 724,00 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 287,60 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 4 072,00 CHF), Sika (-0,53 Prozent auf 189,30 CHF) und Alcon (-0,55 Prozent auf 61,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 82,26 CHF), Swiss Life (-2,19 Prozent auf 972,00 CHF), Julius Bär (-2,11 Prozent auf 69,60 CHF) und Galderma (-2,02 Prozent auf 187,15 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 351 142 Aktien gehandelt. Mit 348,470 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,14
|0,60%
|Amrize
|36,18
|-1,50%
|Galderma
|202,40
|-1,99%
|Givaudan AG
|4 406,00
|-0,34%
|Julius Bär
|75,32
|-1,36%
|Logitech S.A.
|89,92
|-0,04%
|Partners Group AG
|690,60
|-2,13%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|438,61
|-0,97%
|Sika AG
|204,90
|0,15%
|Sonova AG
|313,70
|0,93%
|Swiss Life AG (N)
|1 052,00
|-1,64%
|Swiss Re AG
|163,35
|-0,79%
|Swisscom AG
|783,50
|0,38%
|UBS
|42,09
|-2,82%
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