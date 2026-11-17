Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 1,34 Prozent auf 2 399,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,341 Prozent leichter bei 2 423,48 Punkten in den Handel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 425,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 396,93 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2 306,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SLI bei 2 304,26 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 2 038,21 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,54 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swisscom (-0,14 Prozent auf 724,00 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 287,60 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 4 072,00 CHF), Sika (-0,53 Prozent auf 189,30 CHF) und Alcon (-0,55 Prozent auf 61,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 82,26 CHF), Swiss Life (-2,19 Prozent auf 972,00 CHF), Julius Bär (-2,11 Prozent auf 69,60 CHF) und Galderma (-2,02 Prozent auf 187,15 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 351 142 Aktien gehandelt. Mit 348,470 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at