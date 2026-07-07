Dienstagshandel in Zürich: SLI steigt am Mittag

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,41 Prozent auf 2 311,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,020 Prozent fester bei 2 301,99 Punkten in den Handel, nach 2 301,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 314,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 301,95 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 136,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der SLI bei 2 038,33 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 07.07.2025, einen Stand von 1 966,23 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,44 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,10 Prozent auf 9 710,00 CHF), Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 3 513,00 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 185,95 CHF), Swiss Re (+ 1,61 Prozent auf 132,75 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,52 Prozent auf 207,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-3,84 Prozent auf 666,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,03 Prozent auf 84,46 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 69,66 CHF), Straumann (-0,23 Prozent auf 108,10 CHF) und Galderma (-0,20 Prozent auf 178,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 011 028 Aktien gehandelt. Mit 294,168 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,06 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at