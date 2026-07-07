Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Kursentwicklung im Fokus
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07.07.2026 09:28:49
Dienstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent auf 2 306,97 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 2 301,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 301,52 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 301,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 307,17 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SLI auf 2 136,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der SLI noch bei 2 038,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 966,23 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Geberit (+ 1,65 Prozent auf 540,80 CHF), Logitech (+ 1,49 Prozent auf 79,26 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 43,69 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 132,40 CHF) und Straumann (+ 1,29 Prozent auf 109,75 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-3,09 Prozent auf 671,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,46 Prozent auf 84,96 CHF), Novartis (-0,18 Prozent auf 124,88 CHF), Galderma (-0,06 Prozent auf 178,25 CHF) und Sandoz (+ 0,08 Prozent auf 70,70 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 496 733 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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