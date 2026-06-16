Dienstagshandel in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Der SMI macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 13 747,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,613 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,122 Prozent auf 13 734,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 717,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13 701,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 799,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der SMI einen Wert von 12 882,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der SMI auf 12 090,87 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,78 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 84,24 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 721,20 CHF), Richemont (+ 0,94 Prozent auf 182,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 577,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Holcim (-1,51 Prozent auf 75,80 CHF), Novartis (-1,03 Prozent auf 118,98 CHF), Swisscom (-0,77 Prozent auf 643,00 CHF), Givaudan (-0,75 Prozent auf 3 174,00 CHF) und Roche (-0,74 Prozent auf 323,70 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 003 413 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at