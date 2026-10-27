Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SMI-Performance 27.10.2026 09:28:50

Dienstagshandel in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Dienstagshandel in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Anleger in Zürich schicken den SMI heute erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent fester bei 14 541,88 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,663 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,053 Prozent auf 14 546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 538,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 537,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 585,61 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13 945,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der SMI bei 14 421,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der SMI noch bei 12 527,59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,77 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF), Galderma (+ 0,29 Prozent auf 191,45 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 163,10 CHF) und Amrize (-0,06 Prozent auf 32,55 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-1,22 Prozent auf 174,05 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 82,94 CHF), Givaudan (-0,94 Prozent auf 3 903,00 CHF) und Logitech (-0,75 Prozent auf 90,52 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 415 268 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 341,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,58 1,65% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,72 1,74% Amrize
Galderma 204,80 -0,34% Galderma
Geberit AG (N) 622,40 1,14% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 249,00 0,19% Givaudan AG
Logitech S.A. 98,38 0,14% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,47 0,57% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 139,98 2,35% Novartis AG
Partners Group AG 686,40 0,94% Partners Group AG
Richemont 177,15 0,94% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 429,00 1,22% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 191,65 1,03% Sika AG
Swiss Re AG 165,75 0,30% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 589,71 0,35%

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