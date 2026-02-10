Dienstagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Der SMI gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 13 534,44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,595 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,052 Prozent tiefer bei 13 510,64 Punkten, nach 13 517,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 553,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 502,68 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 13 421,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 455,20 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 12 627,84 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,17 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 587,80 Punkten. 12 941,92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,37 Prozent auf 158,90 CHF), Sika (+ 1,26 Prozent auf 157,25 CHF), Lonza (+ 0,85 Prozent auf 520,20 CHF), Novartis (+ 0,80 Prozent auf 121,16 CHF) und Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 3 080,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Zurich Insurance (-2,39 Prozent auf 556,60 CHF), Sonova (-1,76 Prozent auf 201,30 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 77,54 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 188,65 CHF) und Swiss Re (-0,71 Prozent auf 125,85 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 588 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 310,511 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

