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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Marktbericht 15.09.2026 15:58:56

Dienstagshandel in Zürich: SMI gibt nachmittags nach

Dienstagshandel in Zürich: SMI gibt nachmittags nach

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,83 Prozent leichter bei 13 763,60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,582 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,747 Prozent leichter bei 13 774,88 Punkten in den Handel, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 829,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 680,95 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 14 390,67 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 13 717,54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 144,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,90 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,74 Prozent auf 671,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 76,66 CHF), Zurich Insurance (+ 1,21 Prozent auf 601,20 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,42 Prozent auf 217,10 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-3,00 Prozent auf 42,03 CHF), Partners Group (-2,93 Prozent auf 622,60 CHF), Richemont (-1,79 Prozent auf 169,95 CHF), Nestlé (-1,70 Prozent auf 77,85 CHF) und Roche (-1,44 Prozent auf 356,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 973 714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Kühne + Nagel International AG (KN) 230,40 0,44% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 82,25 -1,73% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 660,00 -3,11% Partners Group AG
Richemont 179,30 -2,40% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,62 -0,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 147,85 0,85% Swiss Re AG
Swisscom AG 711,00 1,50% Swisscom AG
UBS 44,19 -3,45% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 634,40 0,70% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 13 805,37 -0,53%

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