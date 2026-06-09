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SMI-Entwicklung 09.06.2026 09:30:00

Dienstagshandel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Plus

Dienstagshandel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Plus

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Dienstag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent im Plus bei 13 322,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,305 Prozent auf 13 280,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 320,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 275,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 326,18 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SMI mit 13 100,63 Punkten gehandelt. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 13 000,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der SMI mit 12 366,17 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,568 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 4,17 Prozent auf 3 050,00 CHF), Lonza (+ 2,27 Prozent auf 500,40 CHF), UBS (+ 1,43 Prozent auf 38,38 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 554,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,60 Prozent auf 843,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-0,96 Prozent auf 90,38 CHF), Holcim (-0,94 Prozent auf 71,94 CHF), Amrize (-0,88 Prozent auf 40,55 CHF), Roche (-0,84 Prozent auf 320,00 CHF) und Novartis (-0,49 Prozent auf 116,76 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 785 754 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 283,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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