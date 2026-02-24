Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich fester

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 1,02 Prozent auf 14 013,14 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,634 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,184 Prozent auf 13 845,58 Punkte an der Kurstafel, nach 13 871,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 845,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 063,53 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 147,13 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 12 654,12 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 12 953,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,06 Prozent auf 70,50 CHF), Amrize (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), Givaudan (+ 2,00 Prozent auf 3 115,00 CHF), Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 82,94 CHF) und Sika (+ 1,44 Prozent auf 158,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil UBS (-1,31 Prozent auf 31,76 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 172,75 CHF), Swiss Life (-0,14 Prozent auf 868,00 CHF), Richemont (-0,06 Prozent auf 163,60 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 716,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 548 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 322,708 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

