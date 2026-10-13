UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index-Bewegung
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13.10.2026 12:27:11
Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 14 059,61 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,581 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 955,75 Zählern und damit 0,561 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 877,84 Punkte).
Der SMI verzeichnete bei 14 066,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 955,75 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 775,27 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 14 266,18 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 12 484,80 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,13 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3 770,00 CHF), Sandoz (+ 2,08 Prozent auf 72,50 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-0,90 Prozent auf 170,10 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 575,20 CHF), UBS (+ 0,37 Prozent auf 40,16 CHF) und Holcim (+ 0,72 Prozent auf 64,72 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 650 136 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 305,704 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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