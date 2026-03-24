Dienstagshandel in Zürich: SMI schließt in der Gewinnzone

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 1,02 Prozent fester bei 12 515,94 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,473 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,293 Prozent auf 12 425,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 389,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12 352,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 537,62 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Der SMI stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 13 997,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der SMI noch bei 13 000,24 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,35 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF), Logitech (+ 2,11 Prozent auf 72,46 CHF), Lonza (+ 1,99 Prozent auf 476,70 CHF) und Holcim (+ 1,83 Prozent auf 65,52 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-1,09 Prozent auf 2 627,00 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 29,30 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF), Geberit (+ 0,00 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,44 Prozent auf 825,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 483 575 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 264,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at