Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,54 Prozent stärker bei 14 525,29 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,674 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,125 Prozent höher bei 14 465,28 Punkten, nach 14 447,19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 531,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 439,66 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 14 327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SMI mit 13 503,21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 206,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und Lonza (+ 1,02 Prozent auf 593,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 187,05 CHF), Alcon (-0,34 Prozent auf 58,72 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,22 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 675 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 319,028 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at