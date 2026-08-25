Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Entwicklung 25.08.2026 17:58:43

Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels

Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,54 Prozent stärker bei 14 525,29 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,674 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,125 Prozent höher bei 14 465,28 Punkten, nach 14 447,19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 531,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 439,66 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 14 327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SMI mit 13 503,21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 206,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und Lonza (+ 1,02 Prozent auf 593,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 187,05 CHF), Alcon (-0,34 Prozent auf 58,72 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,22 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 675 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 319,028 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
20.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,74 -0,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 62,60 -0,10% Alcon AG
Amrize 38,54 1,90% Amrize
Lonza AG (N) 631,80 -0,22% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,30 0,29% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 136,32 -0,51% Novartis AG
Partners Group AG 781,40 1,24% Partners Group AG
Richemont 203,90 2,28% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,00 -0,50% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 206,00 2,03% Sika AG
Swiss Re AG 149,65 0,88% Swiss Re AG
Swisscom AG 682,00 0,00% Swisscom AG
UBS 46,67 1,00% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 573,14 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen