Dienstagshandel in Zürich: SMI verliert schlussendlich

In Zürich war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 10 571,03 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,176 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,024 Prozent tiefer bei 10 574,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 576,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 567,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 617,44 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 10 837,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, stand der SMI noch bei 11 107,47 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 10 750,39 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,71 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,06 Prozent auf 72,32 CHF), UBS (+ 1,83 Prozent auf 22,28 CHF), Sika (+ 0,62 Prozent auf 226,40 CHF), Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 3 055,00 CHF) und Partners Group (+ 0,54 Prozent auf 1 015,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-1,82 Prozent auf 221,60 CHF), Swisscom (-0,89 Prozent auf 511,00 CHF), Richemont (-0,54 Prozent auf 110,80 CHF), Geberit (-0,52 Prozent auf 458,50 CHF) und Swiss Life (-0,51 Prozent auf 586,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 286 717 Aktien gehandelt. Mit 267,971 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at