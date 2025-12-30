Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester

Wenig verändert zeigte sich der SMI am Dienstag.

Letztendlich legte der SMI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 13 267,48 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,257 Prozent leichter bei 13 206,52 Punkten in den Handel, nach 13 240,59 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 206,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 285,32 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, mit 12 833,96 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der SMI noch bei 12 109,42 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 30.12.2024, mit 11 600,90 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 14,14 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 288,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 0,90 Prozent auf 36,96 CHF), Richemont (+ 0,85 Prozent auf 172,05 CHF), Geberit (+ 0,52 Prozent auf 619,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,40 Prozent auf 601,80 CHF) und Lonza (+ 0,37 Prozent auf 537,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Novartis (-0,27 Prozent auf 109,60 CHF), Sonova (-0,14 Prozent auf 207,10 CHF), Logitech (-0,07 Prozent auf 81,54 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,06 Prozent auf 171,25 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 262 744 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at