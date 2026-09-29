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Index-Bewegung 29.09.2026 09:28:52

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der SMI im Performance-Check.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 13 955,28 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,573 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 959,58 Zählern und damit 0,120 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 942,91 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 13 971,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 950,95 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 14 223,90 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 12 006,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,34 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,74 Prozent auf 84,30 CHF), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 174,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 80,88 CHF), Alcon (+ 0,82 Prozent auf 54,06 CHF) und UBS (+ 0,59 Prozent auf 40,75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-0,79 Prozent auf 579,60 CHF), Swiss Re (-0,63 Prozent auf 142,00 CHF), Geberit (-0,51 Prozent auf 547,80 CHF), Roche (-0,45 Prozent auf 353,80 CHF) und Holcim (-0,44 Prozent auf 67,36 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 134 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 302,832 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 57,50 0,17% Alcon AG
Geberit AG (N) 584,00 -0,10% Geberit AG (N)
Holcim AG 72,02 0,84% Holcim AG
Logitech S.A. 89,94 1,88% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 619,20 0,45% Lonza AG (N)
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Richemont 185,10 1,26% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 374,05 -0,35% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 149,55 -1,29% Swiss Re AG
UBS 43,20 1,27% UBS

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