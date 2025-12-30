Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SMI mittags

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Dienstag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,02 Prozent im Plus bei 13 243,46 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,257 Prozent tiefer bei 13 206,52 Punkten, nach 13 240,59 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 255,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 206,52 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 12 833,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der SMI mit 12 109,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 600,90 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,93 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 288,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 0,74 Prozent auf 36,90 CHF), Roche (+ 0,27 Prozent auf 328,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 59,16 CHF), Swisscom (+ 0,17 Prozent auf 574,50 CHF) und Partners Group (+ 0,16 Prozent auf 980,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 170,10 CHF), Sonova (-0,68 Prozent auf 206,00 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 78,34 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 63,22 CHF) und Novartis (-0,20 Prozent auf 109,68 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 836 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 282,586 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

