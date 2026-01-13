Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,76 Prozent leichter bei 18 358,36 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,388 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,118 Prozent auf 18 477,50 Punkte an der Kurstafel, nach 18 499,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 477,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 353,79 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 221,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SPI 15 595,21 Punkte auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,22 Prozent auf 0,17 CHF), Gurit (+ 5,67 Prozent auf 14,90 CHF), Klingelnberg (+ 4,69 Prozent auf 11,15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,31 Prozent auf 26,86 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 2,75 Prozent auf 3 740,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-8,39 Prozent auf 27,85 CHF), Sika (-7,44 Prozent auf 152,50 CHF), Sensirion (-6,96 Prozent auf 58,80 CHF), Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF) und Curatis (-5,41 Prozent auf 15,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 990 221 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,566 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at