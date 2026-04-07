Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI im Blick 07.04.2026 12:27:05

Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag

Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag

Der SMI befindet sich aktuell im Aufwind.

Am Dienstag erhöht sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 13 029,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,527 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,035 Prozent stärker bei 12 986,45 Punkten in den Handel, nach 12 981,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 948,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 067,27 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SMI bei 13 095,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der SMI noch bei 13 324,03 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 11 047,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,64 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,91 Prozent auf 74,72 CHF), Givaudan (+ 1,88 Prozent auf 2 765,00 CHF), Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 134,45 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 79,56 CHF) und Swiss Life (+ 1,04 Prozent auf 892,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (-0,65 Prozent auf 122,40 CHF), Amrize (-0,44 Prozent auf 43,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,32 Prozent auf 186,65 CHF), Holcim (-0,27 Prozent auf 67,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,21 Prozent auf 65,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 028 908 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,262 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
10:11 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 70,70 -0,79% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 46,84 -0,49% Amrize
Givaudan AG 2 991,00 1,39% Givaudan AG
Holcim AG 72,16 -1,07% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 201,20 -1,18% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 80,74 1,41% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,97 0,76% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,70 -1,20% Novartis AG
Partners Group AG 928,80 -1,23% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 341,00 -1,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 962,00 0,94% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,85 -0,34% Swiss Re AG
UBS 34,14 -0,09% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 967,65 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX zieht an -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen