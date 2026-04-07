Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SMI im Blick
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07.04.2026 12:27:05
Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag
Am Dienstag erhöht sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 13 029,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,527 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,035 Prozent stärker bei 12 986,45 Punkten in den Handel, nach 12 981,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 948,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 067,27 Punkten.
SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SMI bei 13 095,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der SMI noch bei 13 324,03 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 11 047,48 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,64 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,91 Prozent auf 74,72 CHF), Givaudan (+ 1,88 Prozent auf 2 765,00 CHF), Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 134,45 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 79,56 CHF) und Swiss Life (+ 1,04 Prozent auf 892,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (-0,65 Prozent auf 122,40 CHF), Amrize (-0,44 Prozent auf 43,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,32 Prozent auf 186,65 CHF), Holcim (-0,27 Prozent auf 67,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,21 Prozent auf 65,70 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 028 908 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,262 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,71 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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|Givaudan Equal Weight
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|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
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|17.03.26
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|10.03.26
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|05.02.26
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|Givaudan Hold
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
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|Amrize
|46,84
|-0,49%
|Givaudan AG
|2 991,00
|1,39%
|Holcim AG
|72,16
|-1,07%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|201,20
|-1,18%
|Logitech S.A.
|80,74
|1,41%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,97
|0,76%
|Novartis AG
|131,70
|-1,20%
|Partners Group AG
|928,80
|-1,23%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|341,00
|-1,36%
|Swiss Life AG (N)
|962,00
|0,94%
|Swiss Re AG
|144,85
|-0,34%
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Indizes in diesem Artikel
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