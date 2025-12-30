Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|SPI-Performance im Fokus
|
30.12.2025 12:27:01
Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagmittag im Minus
Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 18 179,50 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,344 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,242 Prozent schwächer bei 18 140,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 185,05 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 195,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 140,96 Punkten.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 17 652,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 748,62 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Wert von 15 472,33 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 236,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.
Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit BVZ (+ 5,04 Prozent auf 1 250,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,45 Prozent auf 1,50 CHF), Schlatter Industries (+ 3,00) Prozent auf 20,60 CHF), Cicor Technologies (+ 2,85 Prozent auf 126,50 CHF) und IVF HARTMANN (+ 2,52 Prozent auf 142,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-11,92 Prozent auf 6,65 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Private Equity (-6,92 Prozent auf 60,50 CHF), Molecular Partners (-3,90 Prozent auf 3,33 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,85 Prozent auf 2,00 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 836 750 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 289,102 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Im SPI weist die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
