Dienstagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Der SPI wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,20 Prozent höher bei 20 150,75 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,495 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,410 Prozent höher bei 20 193,59 Punkten, nach 20 111,20 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20 193,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 982,35 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 20 161,16 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 18 837,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 889,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,46 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 8,42 Prozent auf 20,60 CHF), Gurit (+ 8,01 Prozent auf 52,60 CHF), Novartis (+ 6,47 Prozent auf 131,24 CHF), Xlife Sciences (+ 5,38 Prozent auf 13,70 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (+ 3,75 Prozent auf 116,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-8,85 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), BVZ (-5,33 Prozent auf 1 420,00 CHF) und Sensirion (-5,06 Prozent auf 76,90 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 923 390 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,981 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at