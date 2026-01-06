Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Dienstag stieg der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,60 Prozent auf 18 352,40 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,349 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,180 Prozent höher bei 18 275,05 Punkten, nach 18 242,25 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 179,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 383,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 17 777,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der SPI bei 17 292,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der SPI-Kurs bei 15 616,72 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 15,56 Prozent auf 52,00 CHF), DocMorris (+ 10,10 Prozent auf 6,60 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8,65 Prozent auf 1,68 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,02 Prozent auf 0,16 CHF) und Gurit (+ 6,27 Prozent auf 12,54 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Idorsia (-8,87 Prozent auf 3,70 CHF), SHL Telemedicine (-6,78 Prozent auf 1,10 CHF), BioVersys (-3,38 Prozent auf 22,90 CHF), Bucher Industries (-3,27 Prozent auf 355,50 CHF) und Curatis (-3,07 Prozent auf 12,65 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 149 519 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,635 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

