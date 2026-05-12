Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 18 579,38 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,351 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,905 Prozent auf 18 407,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 575,43 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 579,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 407,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 489,67 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 18 674,10 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 16 721,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,85 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SoftwareONE (+ 9,02 Prozent auf 7,86 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,79 Prozent auf 0,38 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,30 Prozent auf 0,97 CHF), Mikron (+ 4,14 Prozent auf 16,35 CHF) und Swatch (N) (+ 4,14 Prozent auf 41,55 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Adval Tech (-9,09 Prozent auf 36,00 CHF), Schlatter Industries (-7,45 Prozent auf 17,40 CHF), Edisun Power Europe (-5,43 Prozent auf 66,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,26 Prozent auf 0,09 CHF) und Medartis (-3,28 Prozent auf 73,80 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 103 826 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,306 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at