Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 19 130,81 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,524 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,167 Prozent auf 19 019,70 Punkte an der Kurstafel, nach 19 051,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 019,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 130,81 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 221,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 386,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der SPI bei 17 144,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 130,81 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 11,72 Prozent auf 4,25 CHF), Orior (+ 10,19 Prozent auf 11,68 CHF), ams-OSRAM (+ 4,79 Prozent auf 8,97 CHF), Barry Callebaut (+ 4,51 Prozent auf 1 505,00 CHF) und Adval Tech (+ 3,83 Prozent auf 38,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-13,33 Prozent auf 0,11 CHF), Bellevue (-11,52 Prozent auf 9,60 CHF), Gurit (-6,50 Prozent auf 27,35 CHF), GAM (-6,20 Prozent auf 0,13 CHF) und Galenica (-5,89 Prozent auf 95,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 833 616 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 329,155 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at