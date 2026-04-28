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Kursentwicklung 28.04.2026 17:58:46

Dienstagshandel in Zürich: SPI letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Zürich: SPI letztendlich mit Abgaben

In Zürich war am Dienstagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Zum Handelsschluss verlor der SPI im SIX-Handel 0,20 Prozent auf 18 537,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,356 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,720 Prozent schwächer bei 18 441,28 Punkten, nach 18 575,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 400,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 554,39 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 17 552,21 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Stand von 18 035,49 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 16 330,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SIG Group (+ 12,82 Prozent auf 12,41 CHF), Idorsia (+ 4,78 Prozent auf 3,94 CHF), Xlife Sciences (+ 4,29 Prozent auf 21,90 CHF), Evolva (+ 3,77 Prozent auf 0,99 CHF) und Calida (+ 3,61 Prozent auf 16,08 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-7,72 Prozent auf 0,28 CHF), Glarner Kantonalbank (-6,83 Prozent auf 23,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,74 Prozent auf 5,75 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,03 Prozent auf 86,90 CHF) und VP Bank (-4,98 Prozent auf 85,80 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 439 031 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,226 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Calida AG 17,00 -1,73% Calida AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 89,00 -4,61% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 24,80 -0,40% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,09 3,81% EvoNext Holdings AG
Glarner Kantonalbank 24,60 -2,38% Glarner Kantonalbank
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 0,00% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 3,91 -7,74% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0,36 24,66% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 350,00 -1,30% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SIG Group 12,97 -3,06% SIG Group
VP Bank 85,70 -0,12% VP Bank
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