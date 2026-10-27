Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt im Plus

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 20 583,20 Punkte an. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 20 506,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20 505,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 590,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 455,15 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 19 771,23 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 20 183,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SPI mit 17 295,35 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SIG Group (+ 9,20 Prozent auf 14,95 CHF), INFICON (+ 5,88 Prozent auf 180,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5,37 Prozent auf 72,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,01 Prozent auf 5,70 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,93 Prozent auf 14,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF), BioVersys (-3,67 Prozent auf 23,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,97 Prozent auf 8,83 CHF) und EMS-CHEMIE (-2,47 Prozent auf 848,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1 104 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,351 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at